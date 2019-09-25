مسؤول ايراني بعد لقائه بري: لتزخيم مستوى التشاور والتعاون والتبادل في وجهات النظر بين البلدين

إستقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي بحضور ​السفير الإيراني​ ​محمد جلال فيروزنيا​ حيث جرى عرض لأخر التطورات في المنطقة على ضوء لقاء القمة للدول الأعضاء في الأستانة.

ولفت خاجي إلى انه "كما تعرفون خلال الأسبوع المنصرم كان هناك لقاء على مستوى القمة للدول الأعضاء في الأستانة، وفي لقاء القمة هذه تم التباحث والتداول حول آخر التطورات والمجريات السياسية والميدانية المرتبطة ب​الأزمة السورية​، وهناك قرارات مهمة اتخذت في هذا الإجتماع"، مشيراً إلى "إننا شهدنا منذ يومين زيارة موفد ​الأمم المتحدة​ السيد بيدرسون الى ​سوريا​، وخلال هذه الزيارة تم التوافق بشكل نهائي بين الأمم المتحدة و​الحكومة السورية​ على إنجاز وتشكيل اللجنة الدستورية، واستناداً الى هذا التطور الهام قمت بزيارة الى المنطقة، والتقيت الرئيس السوري ​بشار الأسد​ إضافةً الى معالي وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ وتحدثنا معهم حول آخر التطورات والمستجدات، وتحدثنا سوياً حول الآفاق المتاحة لمعالجة الأزمة السورية في ​المستقبل​".

وأشار إلى أنه "لحسن الحظ تشرفت اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث كان هناك جولة أفقٍ مع دولته حول مختلف هذه التطورات من الأزمة السورية إضافة الى مجريات الأزمة اليمنية وكما تعرفون فإن ​لبنان​ ومنذ شهرين بات مشاركاً في أعمال الأستانة بصفة مراقب وهذا الأمر بحد ذاته يستدعي تزخيم مستوى التشاور والتعاون والتبادل في وجهات النظر مع لبنان الشقيق بما يتعلق بالأزمة السورية".

واستقبل نائب رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "​إيدال​" علاء حمية.