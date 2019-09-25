ميقاتي: الحل العادل للخلاف العقاري بين بشري والضنية يتطلب ترسيما واضحا لحدود العقارات

اعتبر رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الحلّ العادل للخلاف العقاريّ والمائيّ القائم بين بشرّي والضنيّة يتطلب ترسيما واضحاً لحدود ​العقارات​ مع ضمان حق الضنّية بالري والشرب ،لأن الماء هو الشيئ الوحيد الذي لا حدود له وهو حق لكل من يحتاجه والتحية للجيش الذي سحب فتيل الخلاف الذي اتخذ بعدا طائفيا مقيتًا على مساحة الوطن".

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