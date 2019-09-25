أردوغان: ندعم إنشاء قاعدة بيانات حول خطاب الكراهية لدى الأمم المتحدة

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "دعم ​تركيا​ فكرة إنشاء قاعدة بيانات حول خطاب الكراهية لدى ​الأمم المتحدة​"، مشيراً إلى "وجوب أن لا يندرج خطاب الكراهية ضمن حرية الفكر"، مشددا على أن "الجمع بين ​الإسلام​ دين السلام و​الإرهاب​ أمر غير أخلاقي، ولايمكن قبوله".

ولفت إلى أنه "ستواصل تركيا حمل لواء الجهود المبذولة لمكافحة العداء للإسلام و​العنصرية​ وخطاب الكراهية".