أردوغان: ندعم إنشاء قاعدة بيانات حول خطاب الكراهية لدى الأمم المتحدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "دعم تركيا فكرة إنشاء قاعدة بيانات حول خطاب الكراهية لدى الأمم المتحدة"، مشيراً إلى "وجوب أن لا يندرج خطاب الكراهية ضمن حرية الفكر"، مشددا على أن "الجمع بين الإسلام دين السلام والإرهاب أمر غير أخلاقي، ولايمكن قبوله".
ولفت إلى أنه "ستواصل تركيا حمل لواء الجهود المبذولة لمكافحة العداء للإسلام والعنصرية وخطاب الكراهية".
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