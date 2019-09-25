الرئيس عون عرض مع روحاني على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة العلاقات الثنائية

التقى ​رئيس الجمهورية​ مشيال عون بالرئيس الايراني ​حسن روحاني​ على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في تيويورك بحضور وزيري الخارجية ​جبران باسيل​ والايراني ​محمد جواد ظريف​ وعرضا معاً العلاقات الثنائية والتطورات الاخيرة في المنطقة.

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