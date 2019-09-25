انت الان تتابع الرئيس الأوكراني يطالب المجتمع الدولي بالمساعدة في حل صراع بلاده مع #روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالمساعدة في حل الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال زيلينسكي في نيويورك :" لا أحد منكم سيشعر بالأمان طالما ظلت روسيا تخوض حربا ضد أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي أنه في عالم تسوده العولمة لا يوجد شيء كهذا " حرب نيابة عن شخص آخر"، وتابع " كل رئيس دولة أو رئيس حكومة يشارك في المسؤولية ليس عن مصير بلده وحسب بل كذلك عن العالم كله".

وتابع زيلينسكي إن بلاده تسعى من أجل " تأمين السلام بطريقة متحضرة".

Advertisements

ولم يتطرق الرئيس الأوكراني في كلمته إلى اتهامه بتلقيه طلبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثة هاتفية تمت بينهما في تموز/يوليو الماضي، بإجراء تحقيقات لإلحاق الضرر بمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكان قد كُشِفَ النقاب عن مطالبة ترامب لزيلينسكي بإجراء تحقيق عن فساد محتمل في تعيين نجل خصم ترامب السياسي بايدن في منصب بارز في شركة النفط والغاز الأوكرانية، بوريسما عام 2014 .

ويتهم الديمقراطيون ترامب بمخالفة الدستور وبدأوا أول الخطوات للتحقيق في تقصيره في أداء مهامه تمهيدا لعزله من منصبه.