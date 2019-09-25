موغيريني: الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي ملتزمة به رغم صعوبة ذلك

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وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني

قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد اجتماع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في الأمم المتحدة إن الأطراف ملتزمة بحماية الاتفاق وإن كان ذلك "يزداد صعوبة".

وأضافت "من مصلحة الجميع الإبقاء على الالتزام بالاتفاق لكن الأمر يزداد صعوبة". وقالت إن جميع الأطراف وافقت على مواصلة الجهود لتنفيذ الاتفاق الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه منه في مايو أيار 2018.