الان تتابع روحاني: هذا شرطي للتفاوض مع أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 وضع الرئيس الإيراني حسن روحاني، شرطًا بشأن التفاوض مع أمريكا تمثل في “رفع العقوبات على طهران”. وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء، أن الرد الإيراني على إجراء مفاوضات مع واشنطن تحت الضغط هو “كلا”، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران أثرت على اقتصاد بلاده.

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