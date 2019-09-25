الان تتابع البيت الأبيض ينشر مضمون المكالمة الهاتفية بين ترمب ونظيره الأوكراني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني والتي نشرها البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن دونالد ترامب طلب فعلًا من فولوديمير زيلينسكي، التحقيق في شأن خصمه جو بايدن.
وقال ترامب لـ”زيلينسكي”، في المكالمة التي جرت في 25 يوليو: “ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعًا أن تجروا تحقيقًا في هذا الشأن”.
واقترح ترامب على نظيره الأوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني، ووزير العدل الأمريكي بيل بار.
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