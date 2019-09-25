عاجل  ..  ألمانيا تحث على عقد لقاء عاجل بين ترامب وروحاني

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
كتب
الخليج 365
حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على عقد لقاء عاجل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني من أجل تهدئة الأزمة في منطقة الخليج.
وصرح ماس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء: "إذا كان هناك شخص لا يريد الحرب، فعليه الآن أن يقدم إسهاما من أجل هذا، والمحادثات ضرورية لهذا الأمر وليس إثارة المزيد من التوترات في الخليج".
وأعرب ماس عن رغبته في عقد مثل هذا اللقاء خلال الجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة في الأسبوع الجاري، وقال "إذا حدث هذا، فسيكون أمرًا جيدًا". وأضاف ماس: "لا أريد أن أفرط في التوقعات"، مشيرًا إلى أن من الممكن توفير الشروط الرئيسية لإجراء مثل هذا الحوار في نيويورك " لأنه تأخر عن موعده".
وسيظل ترامب في نيويورك حتى غد الخميس، ومن المنتظر أن يغادر روحاني بعده، ما يجعل عقد اللقاء بينهما ممكنا من الناحية النظرية لكن ليس هناك مؤشرات ملموسة لهذا.
ويشترط روحاني لعقد اللقاء رفع العقوبات الأمريكية على بلاده ولو جزئيا. في المقابل، كان ترامب أعلن مرارًا استعداده للقاء مع روحاني دون شروط مسبقة، لكنه عاد وسحب هذا العرض بعد هجمات أرامكو. وقد ازداد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الماضية.
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