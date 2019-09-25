الرئيس الإيراني يقر بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد بلاده

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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الخليج 365 ـ متابعات
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الأوروبيين عاجزن في التأثير على الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي.
وأوضح روحاني: أمريكا تدير ظهرها لالتزاماتنا وأوروبا عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف روحني، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحوار مع الأمريكيين مشروط برفع العقوبات.
وأقر حسن روحني بالتأثير الكبير للعقوبات الأمريكية على اقتصاد بلاده.
وتابع: لا نصدق دعوات التفاوض ولن نستسلم أمام أقسى عدوان اقتصادي يتعرض له بلدنا.
وزعم الرئيس الإيراني أن طهران تريد "توفير الأمن في الخليج"، وأشار إلى "مبادرة هرمز للسلام".
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، تحدث روحاني عن ضرورة "عدم المساس والاعتداء على دول أخرى".
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران وعلى شركات في دول أخرى تتعامل معها.
وعقب الهجوم على معملين لشركة أرامكو في السعودية، فرضت واشنطن عقوبات قاسية على إيران، أبرزها على البنك الوطني الإيراني.
وتحاول إيران الرد على العقوبات من خلال عمليات تهدد مصادر الطاقة في الخليج.
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