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لوكوك: دون مساعدات السعودية كان العديد من اليمنيين قد لقوا حتفهم

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019

لوكوك

لوكوك

لوكوك: دون مساعدات السعودية كان العديد من اليمنيين قد لقوا حتفهم

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الخليج 365 ـ متابعات

قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، مارك لوكوك، إن هناك عملية إنسانية واسعة تجري في اليمن ودون مساعدات كان العديد من اليمنيين قد لقوا حتفهم.

 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء، أيلول 25، 2019، أن هناك بعض العراقيل في الوصول لبعض المناطق في اليمن.

 

إلى ذلك، قال وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، الدكتور عادل الجبير، إن "سلوك إيران العداوني يجب أن يتوقف".

 

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 وأضاف الجبير، خلال المؤتمر الصحفي:  نتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على أرامكو.

 

وفي وقت سابق أكد الجبير ، أن التحقيق الذي تشارك فيه فرنسا ، يجب أن يتم "بسرعة كبيرة" على الرغم من أنه اقترح أن تستمر مدة التحقيقات عدة أسابيع.

 

وذكر الجبير أن طهران مسؤولة عن الضربات لأن "المعدات" الموجودة في الموقع تخص ايران. وأكد أنه لم يتبق سوى "تحديد  موقع الإطلاق" ، معتبرًا أنه من المؤكد أنه جاء من الشمال في إشارة إلى ايران.

 

 

 

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