لتعاملها مع إيران.. واشنطن تفرض عقوبات على شركتين صينيتين

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

ترامب ورحاني

كتب الخليج 365 ـ متابعات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية تتعاملان مع إيران.



وذكرت الوزارة على موقعها أنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران على أفراد صينيين وكيانات، بما في ذلك شركة كوسكو للشحن البحري والبترول الصيني.

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وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران الثلاثاء، بفرض مزيد من العقوبات. وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74، المنعقدة في نيويورك، إن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران. وأضاف: "فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة". وأضاف: العقوبات على إيران لن ترفع، بل سيتم تشديدها مادامت تواصل سلوكها العدواني.

يشار إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض قبل أيام، عقوبات على كل من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة "اعتماد تجارت بارس"، بسبب تقديم تلك المؤسسات الدعم المالي للإرهاب الذي يقوم به النظام الإيراني، بما فيها الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية.

ومنذ الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني شددت واشنطن عقوباتها على إيران، وعلى العديد من الجهات التي تتعامل معها، كما أكدت أن تلك العقوبات ستطال كل من يتعامل مع طهران.