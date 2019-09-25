صحيفة: موعد صعود أول رائد فضاء إماراتي إلى مهمته سيبقى خالدا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

رائد فضاء

كتب أبو ظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة إماراتية، أن 25 سبتمبر 2019، لم ولن يكون يوماً عادياً في مسيرة الوطن والأمة، بل سيبقى خالداً في عقول أبنائها وأجيالها المتلاحقة، موعد صعود أول رائد فضاء إماراتي إلى مهمته، ترسيخاً لمكانة الدولة وانعكاساً لما باتت عليه من تقدم وازدهار وما يتمتع به أبناؤها من طاقات وعزيمة وإرادة، وكيف تتحقق الإنجازات بنظرة بعيدة وثاقبة من قيادتها التي تستشرف المستقبل وتمكن أبناء شعبها بكل ما يلزمهم لصناعته مبكراً دون طول انتظار.



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وأشارت صحيفة "الوطن" الصادرة الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - إلى أن الرحلة التي ستنطلق اليوم هي من الثمار المباركة للاستراتيجية الوطنية التي تعتبر الإنسان والبناء فيه واستثمار الطاقات البشرية في صدارة الأولويات بهدف تأمين كوادر إماراتية في جميع المجالات قادرة على إثبات مكانتها كصانع رئيسي للحضارة وعدم الاكتفاء باستيرادها، ومن هنا كان خوض أبناء الإمارات لأعقد العلوم ونجاحهم فيها بفعل دعم قيادة وفرت كل ما يلزم للإنجاز.. مرحلة مفصلية ولدت ثقة لا تعرف الحدود بالقدرة على تحقيق أحلام الوطن التي لا يحدها سقف، فكانت كل مرحلة أساساً لما سيليها ولم تكن يوماً آخر الطموحات، وهكذا باتت الأحلام تتحقق وتتحول إلى إنجازات وكل ذلك في ملحمة وطنية شاملة ومسيرة تنموية حطمت أرقاماً قياسية كثيرة، وباتت الدولة الفتية عملاقاً بين الكبار تنافس وتتعاون وتشارك تجاربها الملهمة وتمنح العالم الاطلاع على تجربتها التي تثير الإعجاب وتقدم الدروس الملهمة بكيفية نهضة الأمم وصعودها.

وقالت إن رائد الفضاء هزاع المنصوري لا يحلق وحيداً اليوم باتجاه محطة الفضاء الدولية في رحلة تاريخية على متن المركبة " سويوز أم أس 15 "، بل يحمل معه آمال شعب وطموحات جيل كامل سيشاهد خلال ساعات ما لا يراه العالم دائماً، وسيكون الجميع شاخصاً باتجاه الحلم الكبير الذي سنتابع تحقيقه وكيف أن " عيال زايد " أهل لتحطيم كل الأرقام وتعزيز ريادة ومكانة الدولة، سيفخر الجميع وهم يرون واحداً منهم قد انطلق نحو محطة الفضاء الدولية يجري التجارب ويستكشف ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها قدرات أبناء الإمارات .. إنها مشاعر لا يمكن وصفها وشرف كبير يحمله الجميع.

واختتمت " الوطن" افتتاحيتها بقولها إن كل الأحلام الكبرى باتت مشروعة في مسيرة الدولة المباركة، ولقد بينت القدرة على النجاح في كل مكان وبمختلف الميادين، وأكدت أن الخطط الاستراتيجية الطموحة ستمضي قدماً في ترسيخ وتعزيز الازدهار والتقدم الذي تنعم به الدولة، وستكون الإمارات دائماً حيث الريادة والرفعة والمكانة التي يؤكدها أبناء الوطن بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.