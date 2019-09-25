نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوّات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت صباح اليوم الأربعاء سبعة عشر فلسطينياً. وأضاف نادي الأسير في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في مدن قلقيلية ورام الله والبيرة والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة وأعتقلت هؤلاء المواطنين بزعم أنهم مطلوبون ومن بينهم وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي.





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