شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: مقتل صحافي مع انتهاء موسم الحملة الانتخابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (قندهار) قتل صحافي أفغاني في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق اثناء توجهه إلى منزله من عمله بمدينة قندهار، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الأربعاء)، فيما يختتم المرشحون في سباق الرئاسة حملاتهم الانتخابية. وأصيب عبد الحميد هوتاكي، مذيع الأخبار في إذاعة محلية في قندهار، بإنفجار بالقرب من مكتب حملة الرئيس الأفغاني اشرف غني في وقت متأخر من أمس.

قتل صحافي أفغاني في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق اثناء توجهه إلى منزله من عمله بمدينة قندهار، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الأربعاء)، فيما يختتم المرشحون في سباق الرئاسة حملاتهم الانتخابية. وأصيب عبد الحميد هوتاكي، مذيع الأخبار في إذاعة محلية في قندهار، بإنفجار بالقرب من مكتب حملة الرئيس الأفغاني اشرف غني في وقت متأخر من أمس.

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