شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على شركات صينية لاستيرادها نفطاً إيرانياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيويورك) فرضت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) عقوبات على شركات صينية ومدرائها بتهمة «نقل نفط من إيران عن علم» في «انتهاك» للحظر الأمريكي على هذا البلد، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وفي خطاب في نيويورك، أوضح بومبيو أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترمب، الذي تعهد أمس (الثلاثاء) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«تشديد» العقوبات «طالما استمر سلوك إيران التهديدي».

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) عقوبات على شركات صينية ومدرائها بتهمة «نقل نفط من إيران عن علم» في «انتهاك» للحظر الأمريكي على هذا البلد، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وفي خطاب في نيويورك، أوضح بومبيو أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترمب، الذي تعهد أمس (الثلاثاء) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«تشديد» العقوبات «طالما استمر سلوك إيران التهديدي».

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