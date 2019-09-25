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شكرا لقرائتكم بالوثائق.. نشر مكالمة ترمب ونظيره الأوكراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، التي نشرها البيت الأبيض الأربعاء أن دونالد ترمب طلب فعلا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن.
وقال ترمب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 تموز/يوليو "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعاً أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن".
واقترح ترمب على نظيره الأوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الاميركي بيل بار.
تحقيق لمساءلة ترمب
يذكر أن مجلس النواب الأميركي بدأ يوم الثلاثاء تحقيقا رسميا بهدف مساءلة الرئيس دونالد ترمب في أعقاب تقارير أفادت أنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين. وأعلنت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة المجلس التحقيق في مؤتمر صحفي قالت فيه "ما من أحد فوق القانون".
وتزايد الدعم لهذه الخطوة بشدة في صفوف نواب الحزب الديمقراطي في أعقاب اعتراف ترمب على الملأ أنه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق مع نجل جو بايدن المرشح الرئاسي ونائب الرئيس السابق.
وأكد ترمب في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء "أن المكالمة الهاتفية كانت ودية وملائمة تماما، وأنه لم يمارس "أي ضغط" على زيلينسكي.
كما وصف في تغريدة لاحقة تحقيق مجلس النواب بأنه "حملة اضطهاد تافهة" .
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