أفرجت وزارة العدل الأميركية عن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس الميركي دونالد ترمب ونظيره الاوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، وكشفت المكالمة بين الرئيسين أن ترامب طلب فعلا إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدل الأميركية تفرج عن فحوى المكالمة الهاتفية بين ترمب ونظيره الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.