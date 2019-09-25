مسؤول ايراني: رفع مستوى الردع السايبري خطوة جهادية في المنطق الدفاعي للبلاد

أكد رئيس الدفاع الوطني في ​ايران​ العميد ​غلام رضا جلالي​ أن "رفع مستوى الردع السايبري يعتبر خطوة جهادية في المنطق الدفاعي للبلاد"، مشيرا الى ان "الاعداء يعتبرون المجال السايبري احد الارضيات الاساسية لتهديد الشعوب وخاصة الشعب الايراني".

ولفت إلى ان "قائد الثورة لديه مطالب جادة وهامة في مجال ​الدفاع المدني​ ومن خلال التنسيق والتعاضد الموجود بين الاجهزة التنفيذية ومنظمة الدفاع المدني، نبذل جهودنا من اجل تقليل آثار الاضرار المحتملة للتهديدات الى الصفر"، مشيراً إلى ان "اعداءنا يعتبرون المجال السايبري بأنه يشكل الارضية الاساسية لتهديد الشعوب وخاصة الشعب الايراني".

وأشار الى انه "في هكذا ظروف فإن عزم الاجهزة التنفيذية وإرادتها لرفع مستوى الردع السايبري يعتبر خطوة جهادية في إطار المنطق الدفاع للبلاد"، لافتاً إلى أن "​وزارة الاتصالات​ اتخذت الخطوة الاولية المناسبة في مجال رفع مستوى الردع السايبري"، معربا عن امله بـ"أن تكون هذه الخطوات اقوى واكثر جدية في ​المستقبل​"، مبينا ان "موضوع الشبكة الوطنية للمعلومات تعتبر ارضية آمنة للأجواء السايبرية في البلاد، وهي قضية حياتية"، معلنا عن "استعداد الدفاع المدني للتعاون التام في هذا المجال مع وزارة الاتصالات".