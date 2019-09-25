روحاني: ردنا على إجراء مفاوضات مع واشنطن تحت الضغط هو "كلا"

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمام الجمعية العمومية في نيويورك، أن "الشرق الأوسط يحترق في نار الحرب، والعدوان والاحتلال والتعصبات المذهبية والطائفية والتطرف"، مشيرًا الى أن "الخطط التي تمليها أميركا والصهاينة مثل صفقة القرن محكوم عليها بالفشل".
وأوضح أن "المباحثات والجهود الفعالة لتسهيل مباحثات السلام بين الجهات اليمنية أدت إلى اتفاق ستوكهولم"، مشددًا على أن "الإدارة الأميركية ومن خلال فرض عقوبات عابرة للحدود تحرم إيران من مزايا المشاركة في الاقتصاد العالمي وهي لا تنتهك القرار 2231 فحسب بل تعتدي على سيادة دول العالم".
واعتبر أن "ردنا على إجراء مفاوضات مع واشنطن تحت الضغط هو "كلا" والسبيل الوحيد للعودة الى المفاوضات هو وقف العقوبات على ايران لأن العقوبات الأميركية أثرت على اقتصاد البلاد"، مضيفًا: " يكفي أن تعودوا إلى حقيقة التفاوض بدل استعراض التفاوض فالصورة التذكارية هي آخر محطة للتفاوض وليست بدايته".
ونوّه بأن "مطلب عدم انتاج السلاح النووي يتحقق من خلال فتوى المرشد ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مثنيًا على أن "نظرة ايران هي الحفاظ على السلام في الخليج وتوفير الأمن وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز".
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