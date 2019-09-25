روحاني: ردنا على إجراء مفاوضات مع واشنطن تحت الضغط هو "كلا"

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، أمام ​الجمعية العمومية​ في ​نيويورك​، أن "​الشرق الأوسط​ يحترق في نار الحرب، والعدوان والاحتلال والتعصبات المذهبية والطائفية والتطرف"، مشيرًا الى أن "الخطط التي تمليها أميركا والصهاينة مثل ​صفقة القرن​ محكوم عليها بالفشل".

وأوضح أن "المباحثات والجهود الفعالة لتسهيل مباحثات السلام بين الجهات اليمنية أدت إلى ​اتفاق ستوكهولم​"، مشددًا على أن "​الإدارة الأميركية​ ومن خلال فرض عقوبات عابرة للحدود تحرم إيران من مزايا المشاركة في ​الاقتصاد العالمي​ وهي لا تنتهك القرار 2231 فحسب بل تعتدي على سيادة دول العالم".

واعتبر أن "ردنا على إجراء مفاوضات مع ​واشنطن​ تحت الضغط هو "كلا" والسبيل الوحيد للعودة الى المفاوضات هو وقف العقوبات على ​ايران​ لأن ​العقوبات الأميركية​ أثرت على اقتصاد البلاد"، مضيفًا: " يكفي أن تعودوا إلى حقيقة التفاوض بدل استعراض التفاوض فالصورة التذكارية هي آخر محطة للتفاوض وليست بدايته".

ونوّه بأن "مطلب عدم انتاج ​السلاح النووي​ يتحقق من خلال فتوى المرشد ورقابة ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​"، مثنيًا على أن "نظرة ايران هي الحفاظ على السلام في ​الخليج​ وتوفير الأمن وحرية الملاحة البحرية في ​مضيق هرمز​".

