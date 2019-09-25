أردوغان: أعدنا الحياة للمناطق التي طهرناها من الإرهاب بسوريا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته بجلسة عن التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن "المناطق التي طهرناها من الإرهاب في سوريا أقمنا فيها مدارس ومستشفيات ونعيد تأسيس بنيتها التحتية والفوقية"، مشيرًا الى "أننا نستعد الآن وبنفس الهدف لتطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية".
ولفت أردوغان الى "أننا نهدف إلى إعداد وتنشئة السوريين المقيمين في تركيا وكذلك أخوتنا في المنطقة التي جعلناها آمنة بسوريا، ليصبحوا أفرادًا قادرين على المساهمة في إعادة إعمار سوريا عند تحقيق السلام الدائم هناك"، موضحًا "أننا لا زلنا نواصل جهودنا الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار في إدلب التي يعيش فيها 4 ملايين مدني".
وشدد على أنه "لا يمكن القضاء على الفقر والجوع وعدم المساواة، إلا من خلال تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للجميع".
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