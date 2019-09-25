الرئيس العراقي: لن نكون جزءا من محور ضد آخر

أعرب الرئيس العراقي، برهم صالح، عن "قلق العراق من التطورات والتصعيد في منطقة الخليج، عقب استهداف منشآت "أرامكو"، مؤكدا أن "العراق لن يكون جزءا من محور ضد آخر".
وفي كلمة له امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لفت صالح إلى أن "استهداف أمن الخليج والسعودية تطور خطير، داعيا في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى المساعدة بجدية في تدارك هذا التصعيد لما له من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى "إننا لسنا بحاجة إلى حرب جديدة في المنطقة، وخصوصا أن الحرب الأخيرة في المنطقة ضد الإرهاب لم تستكمل بصورة كاملة، وموقفنا ثابت بضرورة إحلال لغة الحوار محل لغة التصعيد".
وأشار إلى "إننا لا نريد لبلدنا أن يكون طرفا في الصراع الإقليمي والدولي، ولا طرفا لتسوية الحسابات الإقليمية الدولية، ولن يكون العراق جزءا من محور ضد آخر، كفى حروبا، لا نريد حروبا جديدة"، مؤكدا "إننا نتوقع من جيراننا والمجتمع الدولي في المنطقة عدم تحميل العراق تبعات نزاعاتهم".
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