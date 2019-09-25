أكّد وزير الخارجية اليمني هشام شرف أنه "إذا لم تقبل السعودية بمبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى فإن خطتهم للرد ستكون جاهزة"، مشددًا على أن "مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ"أنصار الله" مهدي المشاط، تأتي من منطلق حب السلام وحقن الدماء".
واعتبر أن "وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير موجود في أمريكا، مضيفا "هناك تواصل أمريكي سعودي إماراتي، ويتم دراسة مبادرتنا في هذا الإطار"، لافتًا الى أنه "عندما تعطيهم واشنطن الموافقة، أتوقع أن تأتينا بعض الردود ولو كانت غير مباشرة"، مضيفا: "على ضوء ما سيأتينا وعلى ضوء المؤشرات، سنتخذ القرار بالرد المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية صنعاء للسعودية: إذا لم تقبلوا مبادرة "أنصار الله" فخطة الرد جاهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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