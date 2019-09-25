حكومة ألمانيا: تلقينا وحلفاؤنا رسالة بوتين حول حظر الصواريخ وسنقوم بتحليلها

أعلن المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني أن "​حكومة​ بلاده تلقت مع حلفائها رسالة الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، حول المبادرة الخاصة بفرض حظر على نشر ​الصواريخ​ قصيرة ومتوسطة المدى على أراضي ​أوروبا​ ومناطق أخرى".

وفي حديث لوكالتي "تاس" و"​نوفوستي​" الروسيتين، أوضح المتحدث أنه "يمكنني التأكيد أن حكومة ​ألمانيا​ تلقت رسالة الرئيس الروسي، كما تلقى حلفاؤنا وشركاؤنا، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، نسخا من رسالة مماثلة"، مشيراً الى "اننا الآن سنقوم، بما في ذلك مع شركائنا الأقرباء في حلف ​الناتو​ و​الاتحاد الأوروبي​، بتحليل هذه الرسالة".

وأكد "أننا مع ذلك منفتحون دائما على الحوار مع ​روسيا​ حال إجرائه رفقة نوايا جادة لتوضيح القضايا العالقة وحل المشاكل".

وكشفت صحيفة "​كوميرسانت​" الروسية، في وقت سابق أن "بوتين طرح مبادرة جديدة عرض فيها على عشرات الدول في ​العالم​ فرض حظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وبعض المناطق الأخرى".

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