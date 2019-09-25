اعتبر قائد الأركان الجزائري الفريق ​أحمد قايد صالح​ ان "​الانتخابات الرئاسية​ المقررة نهاية 2019، فرصة غير مسبوقة لإرساء الديمقراطية التي كانت مُغيبة في العهد السابق"، مشيراً إلى أن "الإنتخابات الرئاسية القادمة فرصة غير مسبوقة لإرساء الثقة، وفتح آفاق واعدة للديمقراطية التي غيبتها العصابة لسنوات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قايد صالح: الانتخابات الرئاسية بالجزائر فرصة لتحقيق الديمقراطية المغيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.