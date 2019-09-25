بلومبرغ: إنتاج النفط السعودي يصعد إلى 11.3 مليون برميل يوميا

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية بأن "السعودية تتعافى بشكل أسرع من المتوقع من الهجمات على صناعتها النفطية، مع صعود إنتاجها إلى 11.3 مليون برميل يوميا"، مشيرةً إلى "وصول الطاقة الإنتاجية الإجمالية للسعودية إلى 11.3 مليون برميل يوميا، أي قبل أسبوع تقريبا من الموعد المحدد من جانب وزارة الطاقة".
كانت الرياض أعلنت في 14 أيلول السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
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