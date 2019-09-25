الدفاع التركية: مقتل 3 مسلحين من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بأن "​القوات المسلحة التركية​ تمكنت من قتل 3 إرهابيين بغارة جوية، في إطار عملية "المخلب 3" ضد حزب "العمال الكردستاني" الانفصالية شمالي ​العراق​". وفي 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف ​القضاء​ بشكل كامل على خطر ​الإرهاب​ الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 آب الماضي.

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