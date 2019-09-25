علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدكار طرابلسي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ امام الجمعية العامة للامم المتحدة، قائلا "دروس في ​حقوق الانسان​ والكرامة الوطنية والقانون الدولي، يقدّرها الفاهمون ويتعلّم منها الجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي عن كملة الرئيس عون أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: يتعلم منها الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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