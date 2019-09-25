علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ امام الجمعية العامة للامم المتحدة، قائلا "مواقف وكلمات فخامة الرئيس، لا تقاس بتكاليف السفر الّا عند أصحاب النفوس الصغيرة، وهي عند الكبار لا تقدّر بثمن".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون عن كملة الرئيس عون أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: لا تقدر بثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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