الحريري: لاتخاذ الإجراءات من أجل استيعاب الإقبال المتزايد للطلاب على المدارس الرسمية

دعا رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا لإعادة تأهيل مدارس ​بيروت​ الرسمية "المسؤولين التربويين والمعنيين بالقطاع التربوي اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في ​المدارس الرسمية​ في بيروت لكي تتمكن من استيعاب الإقبال المتزايد للطلاب منذ بداية العام الحالي"، مؤكدا على "ضرورة تسريع أعمال الترميم والتأهيل اللازمة بهدف تأمين المستوى المطلوب والمعايير اللازمة لجعل هذه المدارس بيئة مكتملة ومؤاتية للجسمين الطالبي والتعليمي، وتقوم بالمهمات المنوطة بها".

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكان تطوير ورفع كفاءة التعليم في المدارس، خصوصا في الأبنية المدرسية التي تمتلكها ​الدولة​، عبر إدخال تقنيات الكترونية حديثة ومتخصصة مثل (Smart Board) في أساليب التدريس.

من جهة اخرى التقى الحريري وفدا من ​كلية إدارة الأعمال​ في ​جامعة هارفرد​ في حضور الامين العام لـ"تيار ​المستقبل​" أحمد الحريري ومديرة البرامج في الجامعة كارلا تيشلر والمدير الاقليمي ستيفان سيمينال وعضو خريجي الجامعة دومنيك سماحة.