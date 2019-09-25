اللواء عثمان عرض مع السفير البريطاني الأوضاع العامة بالبلاد

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ على رأس وفد من السفارة، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.
كما استقبل الملحق الامني لدى السفارة الكويتية في لبنان الرائد عبدالله التنيب، في زيارةٍ جرى خلالها عرض الأوضاع العامة في البلاد.
وقد قدم الرائد التنيب للّواء عثمان درعاً تذكارية عربون محبّة وتقدير.
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