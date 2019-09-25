اللواء عثمان عرض مع السفير البريطاني الأوضاع العامة بالبلاد

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​ على رأس وفد من السفارة، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.

كما استقبل الملحق الامني لدى ​السفارة الكويتية​ في لبنان الرائد عبدالله التنيب، في زيارةٍ جرى خلالها عرض الأوضاع العامة في البلاد.

وقد قدم الرائد التنيب للّواء عثمان درعاً تذكارية عربون محبّة وتقدير.