ترمب طلب من الرئيس الاوكراني إجراء تحقيق بشأن بايدن









اسماء السيد - واشنطن: أظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الاميركي والاوكراني والتي نشرها البيت الابيض الاربعاء أن دونالد ترمب طلب فعلا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن.

وقال ترمب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 يوليو "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن اوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون ان يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، لذلك فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع النائب العام سيكون رائعاً".

وعندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي باراك اوباما، مارس مع عدد من القادة الغربيين ضغطا على أوكرانيا للتخلص من النائب العام الاوكراني فيكتور شوكين باعتبار أنه لم يكن شديدا بما يكفي ضد الفساد.

Advertisements

وتم نشر مضمون المكالمة المؤلف من خمس صفحات - وهو عبارة عن ملخص للمكالمة وليس نصا كلمة بكلمة - فيما يستعد ترمب للقاء زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويحقق الديموقراطيون، الذين بدأوا إجراءات عزل رسمية ضد الرئيس الثلاثاء، في ما إذا كان ترمب قد مارس ضغطا على حكومة اجنبية للتحقيق في شأن معارض سياسي له، وما إذا كان استغل مساعدات لاوكرانيا تبلغ 400 مليون دولار في ممارسة ذلك الضغط.

إلا أن مضمون المكالمة لم يتضمن أي حديث عن المال.