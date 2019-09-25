بومبيو: الاعتداء على أرامكو هجوم على الاقتصاد العالمي









اسماء السيد - نيويورك: فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على شركات صينية ومدرائها بتهمة "نقل نفط من إيران عن علم" في "انتهاك" للحظر الأميركي على هذا البلد، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وفي خطاب في نيويورك، أوضح بومبيو أن فرض العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترمب، الذي تعهد الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"تشديد" العقوبات "طالما استمر سلوك إيران التهديدي".

إيران هي المعتدية

وأكد بومبيو أن "الاعتداء على أرامكو هجوم على الاقتصاد العالمي". وقال إن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال".

واتهم بومبيو، طهران "بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الأسد والحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق".

وأشار إلى أنه مع "بدء استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام".

ودعا وزير الخارجية الأميركي "المسؤولين الإيرانيين إلى أن يضعوا مصالح الشعب أولا". ونوه إلى قيام واشنطن بفرض "عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن "العالم يدرك جدية الولايات المتحدة".

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تخريب في المنطقة

وألمح إلى أن "الضغوط الأميركية على إيران دفعتها إلى بدء محاولات تخريب في المنطقة". وأضاف أن "العقوبات والمواقف الدولية تزيد إيران وميليشياتها عزلة حول العالم".

وقال إن "إيران تكذب، وإن مزاعم الرئيس الإيراني حسن روحاني عن هزيمة طهران للإرهاب غريبة".

بائس!

ووصف روحاني بأنه "بائس"، مشددا على أن "طهران لا تستجيب إلا للقوة".

وذكر بومبيو أن "عددا كبيرا من الدول أبدى استعداده لمواجهة تهديد إيران للملاحة والأمن الدولي".

وأوضح أن "الدبلوماسية الأميركية لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطر إيران على السلم".