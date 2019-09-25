مصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تثير جدلا

دبي - بواسطة محمد فارس © Lucas Jackson

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشر فيديو مصافحته لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني جالسا.

وجاءت هذه المصافحة أثناء فعاليات قمة العمل المناخي بنيويورك التي عقدت أمس الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أعلن الزعيم القطري عن إسهام بلاده بـ100 مليون دولار في دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ.

وبعد إلقاء كلمته عاد الأمير تميم إلى كرسيه على منصة الفعالية وصافح قبل ذلك الرئيس ماكرون ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس اللذين لم يقوما من كرسييهما.

وأثارت هذه المصافحة اهتماما كبيرا من قبل المغردين الخليجيين في "تويتر" الذين رأوا في ذلك مخالفة لبروتوكول مصافحة زعيم لزعيم أجنبي.

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المصدر: RT + وكالات

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