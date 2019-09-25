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تقرير يرصد تفاصيل القمة الأفريقية للرئيس السيسى فى نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد الرئيس أن مصر ترتبط بعلاقات أخوية مع الأشقاء في كل من الصومال وكينيا، وأن ما يجمع الدول الثلاث من روابط تاريخية وصلات ومصالح مشتركة قد مثل حافزاً لمصر للاستجابة لعقد هذه القمة، ليس فقط من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقى، وإنما أيضاً لحرصها على الحفاظ على علاقات المودة والأخوة التى تربط الجانبين الكينى والصومالى.

 

من جانبهما؛ أشاد الرئيسان الصومالي والكيني بدعوة مصر لعقد هذه القمة، والتى تعكس نوايا مصر الصادقة لمراعاة مصالح الدولتين وشعبيهما، بما يؤدى إلى التركيز على العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

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