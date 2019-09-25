الدولار يرتفع أمام الجنيه في 6 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد: ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى. وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك قناة السويس والبركة وكريدي أجريكول إلى 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع. وارتفع سعر الدولار قرشين في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي إلى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع. Advertisements وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع. واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع. واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

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