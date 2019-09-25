بهتافات مؤيدة للرئيس السيسي.. أهالي 4 قرى في القليوبية يستقبلون المحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل أهالي قرى عرب الشعارة وعرب الشراقوة وكفر الدير والأحراز، اليوم الأربعاء، الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بالزغاريد والهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبيرا عن فرحتهم لافتتاحه 4 مدارس جديدة بتكلفة ٢٧ مليون جنيه.

وأكد محافظ القليوبية، خلال افتتاحه المدارس اليوم، أن المدارس الجديدة تساهم في خفض الكثافة الطلابية وتقريب المسافات للطلاب، حفاظًا على أوقاتهم ودعمهم وتوفير بيئة مناسبة للعملية التعليمية بهذه القرى، والتي كانت تعاني من عدم وجود مدارس بها أو زيادة الكثافة.

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وكان محافظ القليوبية افتتح اليوم، 4 مدارس جديدة بدأها بافتتاح مدرسة عرب الشعارة الثانوية بشبين القناطر، والتي تضم 18 فصلًا بتكلفة 8 ملايين جنيه، وافتتاح مدرسة عرب الشراقوة بالجعافرة وتضم 11 فصلًا بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومدرسة مصطفى الطويل بكفر الدير، وتضم 11 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة عقل حسن عقل بناحية الوحدة المحلية بالأحراز وتضم 8 فصول بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وتفقد المحافظ الفصول ومباني المدارس وأثنى على الأعمال الإنشائية لها ونظافتها، وتحدث إلى الطلاب وطالبهم بالحفاظ على المدرسة ومواصلة التفوق والنجاح، موجها هيئة التدريس بالمدرسة بالنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة، والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة، مكلفًا إياهم باستغلال إمكانيات المدرسة لصالح النهوض بالعلمية التعليمية.

شهد في افتتاح المدارس، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وهالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية، وسمير صبحي عضو مجلس النواب، ومحمد عبد المقصود مدير الإدارة التعليمية بشبين القناطر، وغريب عارف رئيس مدينة شبين القناطر.