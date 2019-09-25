"قدم لنا معروفا".. تفاصيل مكالمة قد تطيح بترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى الشيمي:

كشف البيت الأبيض عن فحوى المكالمة الهاتفية المُثيرة للجدل التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، والتي دفعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تقديم بإجراء تحقيقات قد تمهد إلى بدء عملية إقالة الرئيس الجمهوري، وسط اتهامات بأنه استخدم منصبه للحصول على دعم سياسي من دولة أجنبية.

وقال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن النص الذي كشف عنه ليس تفصيليًا ولكنه نسخة مُنقحة، لذا لا يجوز مناقشتها.

وفيما يلي نستعرض ما جاء في نص المكالمة الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية..

حسب نص المكالمة، فإن ترامب قال لنظيره الأوكراني نصًا "قدم لنا معروفًا"، وطالبه بالتواصل مع المُدعي العام ويليام بار، ومحاميه الخاص رودي جولياني، من أجل فتح تحقيق بشأن قضايا فساد متعلقة بنائب الرئيس السابق جو بايدن، ونجله هانتر، الذي كان أحد المسؤولين في شركة طاقة كبيرة في أوكرانيا.

قال ترامب لزيلينسكي إن هناك الكثير من الأقاويل التي تدور حول نجل بايدن، وأخبره بأن هناك مزاعم بأن نائب الرئيس الأمريكي السابق أوقف التحقيق بشأن قضايا الفساد التي تورط فيها ابنه، بينما كان في منصبه.

وأضاف: "لذا، ما سوف تفعله مع المدعي العام سيكون عظيماً".

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وتابع: "أود أن أطلب من المدعي العام أن يتحدث إليك، أو إلى أحد العاملين معك، لكي نتوصل إلى حل يُنهي ذلك".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها لم تكن على دراية بالمكالمة التي جرت بين ترامب وزيلينسكي، حسبما نقلت سي إن إن.

وأكد الرئيس الأمريكي أن اقتلاع الفساد من جذوره في أوكرانيا طالما كان أحد الأهداف طويلة المدى الموجودة في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. وقال: "ما تقوم به سوف يكون ضروريًا بغض النظر عن ماهيته".

ولم يكن هناك إشارة واضحة إلى مسألة المساعدات الأمريكية المُقدمة إلى أوكرانيا، والتي تقدّر قيمتها بحوالي 391 مليون دولار، التي طالب الرئيس الأمريكي من وزارة الخزانة تجميدها.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني أن حكومته تبذل مجهودًا كبيرًا من أجل التخلص من الفساد الذي تعاني منه بلاده، وأنهم يعتمدون على عدد من الأشخاص الجدد، ويستغنون عن السياسيين القدامى. وشدد على أن ترامب "مُعلم جيد يتعلم منه الجميع".

كذلك قال ترامب إن واشنطن تبذل الكثير من الجهد وتخصص الكثير من الوقت لمساعدة أوكرانيا، مُشيرًا إلى أن ما تقوم به بلاده يفوق ما تقوم به أي دولة أخرى.