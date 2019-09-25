وزير خارجية الصين يدعم جهود السودان لتحقيق الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" دعم بلاده الدائم لجهود السودان في حماية سيادته الوطنية واستقلاله ووحدة أراضيه، مع استمرار توفير المساعدة للسودان وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال وانغ –خلال اجتماعه مع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك- إن السودان في مرحلة جديدة من التنمية، وإن العملية الانتقالية حققت نجاحا، مشددا على أهمية الاستقرار وأنه لا يمكن تحقيق التغيير والتقدم إلا عن طريق الحفاظ على الاستقرار الوطني.

وتابع وانغ "نأمل أن يستطيع السودان تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في البلاد في وقت مبكر"، لافتا إلى أن هذا العام يمثل الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنه على مدار الـ60 عاما الماضية فهم الجانبان بعضهما بعضا وتبادلا الثقة والمساندة ، وينبغي المضي قدما بهذه التقاليد الجيدة.

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من جانبه، قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني إن الصين والسودان لديهما تاريخ طويل من العلاقات ويتمتع شعبا الدولتين بصداقة أخوية عميقة.

وأضاف أن الشعب السوداني لن ينسى أبدا الإسهامات التي قدمتها الصين لحركات الاستقلال والتحرر في أفريقيا، وكذلك المساعدة القيمة التي قدمتها لدعم الأمن والتنمية في القارة.

وتابع حمدوك أن الحكومة السودانية تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.