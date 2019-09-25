انطلاق المركبة الروسية "سويوز" وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" اليوم الأربعاء، مركبة الفضاء "سيوز ــ إم إس 15" إلى المحطة الفضائية الدولية وعلى متنها 3 رواد فضاء، من بينهم هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي.
وحمل المركبة إلى الفضاء الخارجي - حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - صاروخ "Soyuz-FG" الذي انطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
ومن المفترض أن تصل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية مساء اليوم، حاملة على متنها كلا من رائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مائير، فضلا عن الرائد الإماراتي هزاع المنصوري.
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