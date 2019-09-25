أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" اليوم الأربعاء مركبة الفضاء "سيوز ــ إم إس 15" إلى المحطة الفضائية الدولية وعلى متنها 3 رواد فضاء، من بينهم هزاع المنصوري أولرائد فضاء إماراتي.
وحمل المركبة إلى الفضاء الخارجي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - صاروخ "Soyuz-FG" الذي انطلقمن قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.
ومن المفترض أن تصل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية مساء اليوم الأربعاء، حاملة على متنها كلا من رائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مائير، فضلا عن الرائد الإماراتي هزاع المنصوري.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز" وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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