لافروف: ناقشنا الوضع في دونباس مع زيلنسكي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم الأربعاء أنه أجرى في نيويورك "حديثا" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناقشا خلاله الوضع في إقليم دونباس.
مفاوضات بينه وبين زيلنسكي بل جرت بينهما "محادثة"..مضيفا أن الجانبين أبديا اهتمامهما بحل أزمة دونباس بما يتماشي مع اتفاقيات "منسك".
وأوضح لافروف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية - إنه لم تكن هناك
مصدر من الوفد الروسي في نيويورك لم تسمه قوله إن لافروف، أجرى لقاء قصيرا مع الرئيس الأوكراني، أثناء حفل استقبال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت وكالة "نوفوستي" الروسية قد نقلت في وقت سابق عن
ويترأس وزير الخارجية الروسي الوفد الروسي الرسمي إلى اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يشارك الرئيس الأوكراني في الاجتماعات على رأس وفد بلاده.
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