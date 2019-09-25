خطوة بخطوة.. كيف تتم إجراءات عزل ترامب؟

قادت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، حملة بعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه في أعقاب تقارير تفيد بأنه شجع زعيم دولة أجنبية يقال أنها أوكرنيا على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وتستغل زعيمة الحزب الديمقراطي اعتراف الرئيس ترامب بأنه طلب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي التحقيق من نجل جو بايدن المرشح الرئاسي، مما أثار قضية وجد فيها خصوم ترامب فرصة يمكنهم استغلالها لعزله.

ويرصد إليكم "بوابة الوفد".. كيف يتم عزل الرئيس الأمريكي؟

أولًا.. تقوم 6 لجان في مجلس النواب بالتحقيق في المخالفات المنسوبة للرئيس ترامب والتي توجب العزل وترسلها التي توجب العزل وترسلها للجنة القضائية في المجلس.

يترتب عليها.. نتائج التحقيقات والتهم إذا كانت غير كافية ولا توجب العزل، يبقى ترامب في منصبه.

وإذا كانت نتائج التحقيقات كافية للعزل، يترتب عليه مجلس النواب

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يصوت على العزل "الحزب الديمقراطي لديه الأغلبية في المجلس"، ويترب على ذلك الأغلبية تصوت في صالح العزل، يتم عزل ترامب، وإذا كانت الأصوات أقل من الغالبية يبقى في منصبه.

وفي حالة كانت الغالبية تصوت في صالح العزل، مجلس الشيوخ تنتقل إليه مواد العزل لعقد المحاكمة بعد المحاكمة يصوت مجلس الشيوخ على أدانة الرئيس "الجمهورية لديهم الغالبية في مجلس الشيوخ حاليًا"، يصوت الثلث على الإدانة يتم عزل بالأدانة يتم عزل ترمب من منصبه، إذا تم التصويت بعد الإدانة يبق في منصبه.