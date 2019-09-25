ننشر.. رابط مؤسسة التقاعد للتعريف بالمعاش التقاعدي السعودي الجديد

قامت مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية، بإطلاق تعريف المعاش التقاعدي بنسخته الجديدة لكل عملائها، ومن خلال تلك النسخة يمكن التعريف الجديد بالمعاش للمتقاعد أو المستفيد من هذا الإصدار بشكل معتمد وموثق باللغة العربية والإنجليزية حتى يتمكن العميل من تقديمه لمختلف الجهات.

والتعريف الجديد للمؤسسة العامة للتقاعد يشمل عدد من البيانات الهامة منها:" رقم هوية العميل، ومقدار المعاش الشهري، ورقم الآيبان، والحسميات المالية في حال وجودها،

كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب، ورمز الاستجابة السريعة "QRCode".

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وأوضحت مؤسسة التقاعد أن الهدف من التعريف الجديد هو تقديم خدمات مميزة وميسرة للعملاء، موضحة أن العملاء يمكنهم الحصول على التعريف بكل سهولة ويسر عن طريق الدخول لموقع المؤسسة والتسجيل به عبر الرابط التالي.. www.pension.gov.sa

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ويأتي إطلاق تعريف المعاش التقاعدي بهذا الشكل المتطور أحد أشكال التحسين الذي تسعى له المؤسسة لتحقق أحد أهداف إستراتيجيتها 2022، التي تهدف لتقديم الخدمة المميزة للعميل والمتقاعد والمستفيد منها.

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وتتمتع المؤسسة العامة للتقاعد وفقا لموقعها الرسمي، بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريًا بوزير الخدمة المدنية ومقرها الرئيسي بالرياض، بجانب ٥١ فرع ومكتب يمثلون المؤسسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتتولى المؤسسة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية الـتأمينية.