ترمب طلب فعلا من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق مع بايدن

ينشر البيت الأبيض مخطوطا من 5 صفحات لنص مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فلودومير وزيلينسكى، في شهر يوليو الماضي، وجاء في مضمون المكالمة أن ترمب طلب فعلا من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق في شأن بايدن.



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