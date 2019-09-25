كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر.. انطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الأربعاء، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وذلك عبر المركبة الفضائية الروسية Soyuz-MS 15.
وسيمضي المنصوري نحو 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، بعد وصول المركبة الروسية التي تقلع حوالي السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.
ووفقاً لـ "CNN" يعد هزاع المنصوري أول إماراتي وأول عربي يسافر إلى الفضاء.
ويجسد هذا الإطلاق إنجازاً هاماً في صناعة الفضاء المزدهرة في دبي، بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC).
وخاضت الإمارات عبر السنوات الماضية عدة تحديات تغلبت عليها بالإنجازات التي كانت مخططاً لها مسبقاً، إلى أن ظهر الحلم الإماراتي اليوم برفع علم الإمارات بالفضاء.
وفي أبريل من عام 2017، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيُحضر رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام علمية لاستكشاف الفضاء.