مباشر.. انطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية

وأتاحت الوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) بثا مباشرًا للحظة انطلاق المركبة الفضائية من قاعدة بايكونور.

ويجسد هذا الإطلاق إنجازاً هاماً في صناعة الفضاء المزدهرة في دبي، بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC).

وخاضت الإمارات عبر السنوات الماضية عدة تحديات تغلبت عليها بالإنجازات التي كانت مخططاً لها مسبقاً، إلى أن ظهر الحلم الإماراتي اليوم برفع علم الإمارات بالفضاء.