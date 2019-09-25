كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكان القصير السورية الحدودية يطلبون ضمانات دولية لمغادرة عرسال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطالب الآلاف من سكان منطقة القصير السورية الحدودية، ومعظمهم يعيشون في بلدة عرسال بشرق لبنان، بضمانات دولية بعد أن طالبهم الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله" بالعودة إلى أرضهم.

ولقد تحولت المنطقة في السنوات الست الماضية إلى قاعدة عسكرية كبيرة لحزب الله، وتقاتل عناصرها في مناطق مختلفة من سوريا.

ويصر بعض سكان المنطقة، الذين مُنعوا علنًا في السنوات الأخيرة من العودة إلى مدنهم، على أن الضمانات يجب أن تكون دولية. وكان العديد من هؤلاء قد شاركوا سابقًا في عمليات ضد حزب الله والنظام السوري، أو كانوا من مؤيدي مقاتلي المعارضة.

ويعيش حاليًا حوالي 30.000 مواطن من مدينة القصير في بلدة عرسال، التي شهدت مؤخرًا دعوات للمواطنين اللبنانيين ضد تدهور الوضع الاقتصادي، والذي يلومونه على الوجود السوري.

وأشار رئيس بلدية عرسال "باسل الحجيري" إلى أن قسمًا كبيرًا من اللاجئين السوريين يطالبون بضمانات دولية وضمانات قد يصعب تحقيقها في الوضع الحالي.

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وأضاف" "أنه قد يكون من المفيد العمل بدلًا من ذلك على التفاهمات داخل سوريا، "التي ساهمت سابقًا في إعادة العديد من النازحين الذين استضفناهم في بلدتنا إلى مناطق أخرى، بما في ذلك مناطق غرب القلمون."

وقال أيضًا: "على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي نواجهها، فقد أصررنا على العودة الطوعية للنازحين، ونعتقد أن الشروع في العودة إلى القصير سوف يترك أثرًا كبيرًا على مجتمع عرسال بأكمله".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن نصر الله أن حزبه رتب مواقعه في قرى القصير، مضيفًا أن جميع السكان يمكنهم الآن العودة بأمان إلى قراهم، وبناءً على قرار من القيادة السورية.

وطبقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عودة المواطنين إلى مدينة القصير الواقعة بريف حمص الغربي: "لا تزال قليلة، بالنظر إلى العقبات والمخاوف التي تقف في طريق عودتهم، على الرغم من تأكيدات حزب الله".

وأضاف: "هذه العودة مشروطة"، وكشف أن المواطنين السنة والمسيحيين مطالبون بإثبات ولائهم لـ [حزب الله]، ويخضعون لتحقيقات مطولة قبل السماح لهم بالعودة إلى وطنهم.

