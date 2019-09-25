كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجل لبناني يعود إلى الوطن بعد الإحتجاز الخاطئ في اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد صحفي لبناني إلى بلاده في بيروت بعد احتجازه عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي في اليونان للاشتباه في تورطه في عملية اختطاف لشركة TWA عام 1985.

وقال بيان للشرطة اليونانية أن الاسم على جواز سفر الرجل جاء على نظام كمبيوتر شرطة أوروبي كاسم لرجل مطلوب من قبل ألمانيا بشأن عملية الاختطاف التي قتل فيها أمريكي.

وأخبر محمد صالح المراسلين لدى وصوله إلى بيروت اليوم الأربعاء أن "دولة لم أزورها في حياتي"، وكان يشير إلى ألمانيا.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد اليونان وألمانيا، قال صالح إنه سيناقشه مع محاميه وسيقرر لاحقًا.

تم احتجاز صالح، البالغ 65 عامًا، لمدة خمسة أيام بينما كان على متن سفينة سياحية بجولة في جنوب أوروبا.

وتم الاستيلاء على TWA Flight 847 بواسطة المختطفين بعد وقت قصير من إقلاعها من أثينا في 14 يونيو 1985.

ونشأت في القاهرة وكانت "سان دييغو" كوجهة أخيرة لها، مع توقف في أثينا وروما وبوسطن ولوس أنجلوس.

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وأطلق الخاطفون النار على غواص البحرية الأمريكية روبرت ستيتيم، 23 عامًا، وقتلوه بعد أن ضربوه فاقدًا للوعي.

وأطلقوا سراح 146 راكبًا، وأفراد الطاقم على متن الطائرة خلال محنة شملت التوقف في بيروت والجزائر العاصمة. وتم إطلاق سراح الرهينة الأخيرة بعد 17 يومًا.

وقد حددت العديد من وسائل الإعلام اليونانية معتقل ميكونوس بأنه محمد علي حمادي، الذي تم اعتقاله في فرانكفورت عام 1987 وأدين في ألمانيا بتهمة اختطاف وقتل ستيتيم.

وحمادي، العضو المزعوم في حزب الله حكم عليه بالسجن مدى الحياة، ولكن تم الإفراج عنه في عام 2005 وأُعيد إلى لبنان.

وقاومت ألمانيا الضغط لتسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن اختطف حزب الله مواطنين ألمان في بيروت وهدد بقتلهما.

ولا يزال حمادي، إلى جانب زميله المختطف حسن عز الدين وشريكه علي عطوة، على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر الإرهابيين المطلوبين. وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على كل رجل.

