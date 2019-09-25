كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يستضيف الزعيم الفنزويلي مادورو لإجراء محادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم مجددا دعمه لنظيره الفنزويلى نيكولاس مادورو الذى قام بزيارة مفاجئة لموسكو.

يأتي وصول مادورو بعد يوم من شجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مادورو في خطابه أمام الأمم المتحدة.

كانت روسيا واحدة من أقرب حلفاء مادورو حيث انزلقت البلاد إلى الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، ودعم إدارته بقروض سخية.

وقال بوتين " كانت روسيا داعما ثابتا لجميع السلطات الشرعية في فنزويلا بما في ذلك الرئيس."

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لم يتحدث أي زعيم عن أي مساعدة مالية إضافية لفنزويلا، على الرغم من قول بوتين إن روسيا تعتزم الحفاظ على تعاونها مع فنزويلا في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والإمدادات الغذائية.

سعى مادورو في الأيام الأخيرة إلى تهدئة العلاقات مع أحزاب المعارضة لإعادة تشكيل المجلس الانتخابي الفنزويلي، الذي يشرف على إجراء الانتخابات في البلاد، وإصلاحات أخرى بعد انهيار محادثات مع الزعيم الفنزويلي خوان غايدو.

يوم الثلاثاء، أنهى نواب الحزب الاشتراكي مقاطعتهم لمدة عامين للمجلس التشريعي لفنزويلا في محاولة لتجديد نفوذهم في الفرع الأخير من الحكومة الفيدرالية التي لا تزال تسيطر عليها المعارضة.

يطرح هذا التطور تحديا جديدا لغويدو، الذي تعهدت المعارضة بمواصلة الاعتراف به كرئيس شرعي لفنزويلا حتى بعد انتهاء فترة ولايته كقائد للكونجرس في أوائل العام المقبل.

