كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل وواشنطن تحثان الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد حركة المقاطعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحذر المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون من تزايد الهجمات التي تستهدف اليهود في أوروبا الغربية ويحثون قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد المنظمات التي تدعم المقاطعة الدولية لإسرائيل.

وقال جلعاد اردان، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف عن تمويل "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" التي يقودها الفلسطينيون. لقد تحدث إلى جانب المبعوث الأمريكي إيلان كار.

وقالت إسرائيل، إن المقاطعة تهدف إلى نزع الشرعية عن وجودها. تمثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات نفسها على أنها حملة غير عنيفة من أجل حقوق الفلسطينيين ولا تؤيد حلًا محددًا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفقا للأرقام التي جمعتها جامعة تل أبيب، ارتفعت الهجمات المعادية للسامية في جميع أنحاء العالم بنسبة 13 ٪ في عام 2018 مقارنة بالعام السابق. كان أكبر عدد من الهجمات في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.